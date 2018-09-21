Великобритания создаст кибервойска для противодействия российской угрозе

Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил телеканал Sky News. Новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ).

Кибервойска будут насчитывать 2 тысячи человек, среди которых - специалисты GCHQ, военнослужащие и работники по контракту. По словам собеседников телеканала, финансирование составит свыше 250 млн фунтов стерлингов.

Расширение возможностей Великобритании в области кибербезопасности является первостепенной задачей, считает бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Барронс. Сосредоточенность на наступательных операциях позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" Великобритании, полагает Барронс.

В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе "дипломатические, правоохранительные и технические", говорится в документе.