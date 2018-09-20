Граждане Молдовы смогут иметь два загранпаспорта

Граждане Республики Молдова могут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно. Об этом проинформировали в молдавском Агентстве публичных услуг.

«Тот, кто желает получить второй загранпаспорт может обратиться в любое территориальное Агентство публичных услуг, независимо от места проживания или прописки. Главное условие при подаче документов для оформления второго заграничного паспорта - идентичность личных данных", - говорится в сообщении.

Наличие второго загранпаспорта во многом облегчит жизнь граждан, которые одновременно и путешествуют (или работают за границей), и хотят подать документы на получение виз для въезда в другие страны.

Граждане, проживающие за пределами страны, смогут оформить второй заграничный паспорт в консульских учреждениях в соответствующих странах. Паспорт выдается сроком на 10 лет.

Раньше при получении нового заграничного паспорта граждане были обязаны сдать старый паспорт.