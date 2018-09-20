В Центральной Африке свирепствует холера - ООН

С начала года 27 тысяч человек заболели и более 500 погибли от холеры в районе озера Чад. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарной деятельности ООН.

"Более 27 000 случаев холеры и 510 смертей было зарегистрировано на 35 неделе в бассейне озера Чад", - говорится в докладе.

Отмечается, что более 6 миллионов людей могут пострадать от вспышки холеры, если не принять неотложных мер по ее контролю.

"Регион сталкивается с наводнениями и сильными дождями, создавая идеальную среду для распространения возгорания", - предупредили в управлении.

Холеру вызывает бактерия, которая передается через зараженную пищу или питьевую воду. Подобные болезни являются постоянной угрозой в регионе озера Чад из-за отсутствия адекватной санитарии и застой грунтовых вод во время сезона дождей.