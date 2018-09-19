На саммите ЕС Литва предложит ввести единые стандарты охраны внешних границ

Литва на неформальном саммите ЕС В Зальцбурге намерена предложить ввести единые стандарты по охране внешних сухопутных границ ЕС, сообщила в среду пресс-служба президентского дворца.

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в неформальном саммите ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября. Главы государств обсудят меры по повышению надежности охраны внешних границ ЕС, вопросы развития более тесного сотрудничества со странами происхождения мигрантов и транзита, возможности предоставления убежища беженцам как можно ближе к их дому, а также решения, необходимые для ускорения процедуры возврата экономических мигрантов на родину.

"Литва предлагает ввести единые стандарты по охране внешних сухопутных границ ЕС. Страна контролирует 1070 км внешней границы ЕС и внедряет на ней современные технологии. Однако в некоторых других странах ЕС охрана границы является недостаточной, вследствие чего нелегальные мигранты легко проникают в Шенгенскую зону. Наш опыт может стать примером в деле усиления охраны границ всего Евросоюза", - говорится в сообщении.