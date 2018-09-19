Последнее обновление: 19.09.2018 14:06

Китай использует торговую войну с США для замещения импорта

Китай не боится “крайних мер”, которые принимают США в торговом конфликте Вашингтона и Пекина, и воспользуется этим как возможностью для замещения импорта, продвижения локальных производств и ускорения развития высокотехнологичной продукции, сообщили государственные СМИ.

Заокеанское издание газеты The People’s Daily, публикуемой китайской Коммунистической партией, посвятило этой теме первую полосу.

В начале недели две крупнейшие экономики мира вступили в новый раунд торгового противостояния. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью около $200 миллиардов. Китай в ответ ввел пошлины на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов.

“(Китай) не опасается того, что торговые меры США чрезмерно повысят внутренние цены на сырье, вместо этого (он) будет использовать это как возможность для замещения импорта, продвижения локализации и развития ориентированных на экспорт передовых производств”, - говорится в статье The People’s Daily.

Со схожими материалами вышли и другие китайские государственные газеты.

“Китаю всегда удавалось находить правильные решения, чтобы возвращать экономику на правильный путь”, - сформулировало общий посыл издание China Daily в своей редакционной статье.

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