Последнее обновление: 18.09.2018 17:07

Китай пожаловался в ВТО на новые пошлины США

Категории: Китай ВТО США

Министерство коммерции Китая сообщило во вторник, что подало во Всемирную торговую организацию жалобу на объявленные США пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров, пригрозив тарифами на продукцию стоимостью еще около $267 миллиардов, если Китай примет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности.

Пекин сообщил, что вынужден будет принять встречные меры.

На прошлой неделе Китай сообщил ВТО, что хочет ввести санкции в размере $7 миллиардов в год в отношении США за несоблюдение Вашингтоном постановления в рамках спора об антидемпинговых пошлинах.

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