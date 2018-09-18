SpaceX заявила о готовности по заданию властей вывести в космос оружие

Авиакосмическая корпорация SpaceX готова вывести в космос наступательное оружие, если получит соответствующий заказ от властей США. Об этом заявила ее президент и генеральный директор Гвинн Шотвелл.

«Если это нужно для обороны страны, да, я думаю, что мы это сделаем», — цитирует Шотвелл издание Denfense News.

В августе генерал Джон Хайтен на конференции по ракетной и космической обороне в Хантсвилле заявил, что способность США к защите от стратегических ракет осталась неоспоримой, несмотря на представленное в марте президентом России Владимиром Путиным гиперзвуковое оружие.

«Он [Владимир Путин] все еще не может убрать 400 пусковых площадок для ракет по всей стране, он все равно ничего не может с этим поделать, поэтому наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и реагировать на любую угрозу», — сказал генерал. «Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают», -— добавил он тогда.

Генерал отметил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое может уничтожить США, поэтому их нельзя назвать «друзьями». Он также добавил, что работой над защитой от гиперзвуковых вооружений стоило заняться пять-десять лет назад.

В декабре 2017 руководитель стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, способное поражать цели в космосе, в том числе американские спутники. По его словам, это как оружие, создающие помехи, так и лазерное оружие.

Хайтен подчеркнул, что Россия и Китай создают такое оружие для того, чтобы «бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире». «Мы не можем этого допустить», — добавил он. Спутники, по его словам, являются важнейшим активом, поскольку именно благодаря им функционирует система предупреждения ядерных ударов.