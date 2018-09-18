Россия обвинила Израиль в гибели российского Ил-20 в Сирии

Министерство обороны РФ возложило ответственность на Израиль за гибель российского Ил-20 над Средиземным морем.

Как заявил представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, российский самолет-разведчик был сбит системой ПВД С-200, его подставили под удар ПВО Сирии израильские самолеты.

По его словам, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - цитирует заявление Конашенкова "Интерфакс".

"В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается", - заявил представитель Минобороны.

Генерал подчеркнул, что Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля, действия которого в военном ведомстве расценивают как провокационные и враждебные.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - подчеркнул Конашенков.

В ночь на вторник над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропал российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих. Связь с ним потеряна в 23 часа мск в понедельник, 17 сентября, сообщило министерство обороны РФ в ночь на 18 сентября.

Исчезнувший самолет-разведчик возвращался на авиабазу Хмеймим. По данным российского ведомства, в момент пропажи Ил-20 совершались удары израильских ВВС по объектам в сирийской провинции Латакия.

"В то же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne", - указали далее в Минобороны.

Судьба находившихся на борту военных неизвестна, отмечается в сообщении. Командование российской авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.

В Вашингтоне почти сразу же заявили, что Ил-20 был сбит силами сирийских ПВО, пытавшихся отразить ракетный обстрел авиации Израиля. Об этом сообщают агентство Reuters и телеканал CNN , приводя слова неназванного представителя администрации США.