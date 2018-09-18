Amazon выпустит восемь "умных" гаджетов для дома и авто

Amazon планирует выпустить до конца года восемь новых гаджетов, которые будут работать с голосовым помощником Alexa. В частности речь идет о микроволновой печи, сабвуфере, усилителе и некоем гаджете для авто, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые устройства будут изначально будут снабжены помощником Alexa, другие - будут иметь возможность к нему подключаться. Ожидается, что компания представит часть новых устройств уже в конце сентября, утверждает телеканал.

Новые устройства отражают стремление Amazon сделать свою технику с аудиотехнологией, ориентированной на зоны, где люди больше всего проводят свое время – дома и в автомобиле, отметили на телеканале. Их появление станет первым шагом компании Джеффе Безоса на рынке бытовой техники. Его компании составят конкуренцию производитель бытовой техники Sonos и GE. В частности Sonos уже имеет усилитель и сабвуфер, работающие с Alexa, а General Electric выпустила умную микроволновку, которой также можно управлять с помощью голосового помощника Amazon.