Последнее обновление: 18.09.2018 11:16

Трамп поручил рассекретить ряд документов по расследованию в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР, министерства юстиции и управления директора национальной разведки, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В частности, Трамп поручил передать Конгрессу все связанные с расследованием текстовые сообщения экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж и бывшего высокопоставленного сотрудника Минюста Брюса Ора.

Решение принято по запросу нескольких комитетов Конгресса США и для обеспечения прозрачности ведущегося расследования, говорится далее в заявлении.

Предоставить доступ к секретным документам требуют республиканцы в Конгрессе, скептично настроенные по отношению к расследованию "российского дела".

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