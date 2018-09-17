Канцлер ФРГ Меркель готова уволить главу спецслужбы Масена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение о необходимости отставки главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена. Об этом немецкое издание Die Welt сообщает в понедельник, 17 сентября со ссылкой на информированные источники в правительственной коалиции.

Официальный представитель правительства ФРГ отказался комментировать данное сообщение.

По данным издания, Меркель будет настаивать на отставке Масена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на то право в качестве руководителя спецслужбы. О своем решении канцлер сообщила ведущим политикам правящей "большой коалиции". Отставка Масена должна произойти независимо от того, какую позицию по этому вопросу занимает его формальный начальник, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, подчеркивается в сообщении.

Таким образом, Меркель готова согласиться с требованием партнера консервативного блока ХДС/ХСС по коалиции - партией социал-демократов (СДПГ). Ранее, 13 сентября, генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что руководство его партии "абсолютно убеждено в том, что Масен должен уйти".

В опубликованном 7 сентября интервью газете Bild Масен сказал, что ведомство по охране конституции не располагает надежной информацией о травле против иностранцев во время митингов правых радикалов в Хемнице. Речь при этом шла об опубликованном в сети видеоролике, якобы изображавшем сцены преследования иностранцев. Масен усомнился в подлинности этой видеозаписи.

После этой публикации Масен попал под огонь критики со стороны целого ряда политиков ФРГ. Позже он заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли". За Масена вступился глава МВД Зеехофер, заявив, что тот пользуется его доверием.

Кроме того, Масена обвиняли в том, что он в нарушение правил передал парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информацию из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.