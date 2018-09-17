ОАЭ вводят пятилетние визы для иностранцев-пенсионеров

ОАЭ вводят специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет, сообщает в воскресенье эмиратское издание National.

Чтобы иметь право на пятилетнюю визу, неработающему иностранцу пенсионного возраста надо иметь в ОАЭ недвижимость стоимостью не менее 2 миллионов дирхамов (545 тысяч долларов), сбережения в размере не менее 1 миллиона дирхамов (272 тысячи долларов) или постоянный доход не менее 20 дирхамов в месяц (5,45 тысяч долларов).

План по введению новых пятилетних виз был утвержден на заседании Совета министров ОАЭ в воскресенье. Ожидается, что они вступят в силу с 2019 года. В ОАЭ в настоящее время проживают около 8 миллионов экспатов, большинство из которых приехали в страну на работу.

Ранее в этом году ОАЭ объявили о введении десятилетних виз для инвесторов, талантливых студентов и высококвалифицированных представителей определенных профессий, таких как врачи и инженеры.