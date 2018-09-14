Последнее обновление: 14.09.2018 17:23

ЕС сохранит санкции, пока Минские соглашения не будут выполнены - Меркель

Европа сохранит санкции в отношении России до тех пор, пока Минские соглашения не будут осуществлены, заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стан Балтии.

"Мы все прекрасно знаем, что большого продвижения достигнуто не было, территориальное единство на Украине не было восстановлено. Эта тема остается важной. Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы даже не рассматриваем снятие санкций", х сказала Меркель на конференции, которая транслировалась онлайн на национальном канале.

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