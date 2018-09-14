Суд в Дании обязал водителей Uber выплатить штраф за каждую поездку

Верховный суд Дании в четверг подтвердил решение том, что четыре водителя Uber должны выплатить штрафы за незаконную деятельность, дав полиции возможность оштрафовать еще 1500 таксистов.

Четырем таксистам, один из которых был оштрафован на 486 500 датских крон ($78 060), были предъявлены обвинения в вождении без лицензии и нарушении закона, предусматривающего дополнительные правила для таксистов, работающих в Дании.

После запуска сервиса в Дании в 2014 году Uber Technologies Inc подверглась критике со стороны компаний, политиков и профсоюзов таксистов, которые считают, что Uber создает несправедливую конкуренцию, не соблюдая требования для официальных служб такси.

Парламент Дании в феврале 2017 года принял закон, возвративший необходимость соблюдать ряд требований для таксистов, таких как обязательное наличие счетчиков и датчиков сидений. Uber сообщила, что новый закон вынудил ее в прошлом году прекратить операции на территории страны.

“Мы очень разочарованы ситуацией с водителями, и наша главная задача - поддержать их в этот тяжелый период”, - сказала представитель Uber.

“Мы вносим изменения в процесс нашей работы и ведем деятельность в соответствии с местными законами в Европе, касающимися профессиональных лицензированных водителей”, - сказала она.

Решение суда означает, что полиция может оштрафовать более чем 1.500 водителей за каждую поездку, осуществленную через Uber в Дании в период с 2014 по 2017 год.

Представитель полиции Копенгагена сказал, что правоохранительные органы проанализируют решение суда и определятся на следующей неделе, как действовать дальше.