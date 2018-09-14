Последнее обновление: 14.09.2018 15:22

Венгрия думает над обжалованием решения ЕС о санкциях

Правительство Венгрии примет решение в понедельник о правовых мерах для обжалования постановления Европарламента, касающегося несоблюдения страной европейских демократических норм, сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в пятницу.

Европарламент в среду одобрил запуск санкционной процедуры против Венгрии.

Орбан сказал на государственном радио, что он ожидает “серьезного правового спора” относительно этого постановления.

По словам Орбана, ярого противника иммиграционной политики ЕС, дни текущего состава Европарламента сочтены, поскольку в следующем году состоятся выборы в законодательный орган.

Он также раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель после того, как она призвала страны блока в четверг удостовериться в том, что у Европейского агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах (Frontex) имеется достаточно сил для прекращения незаконной миграции, в соответствии с планом Еврокомиссии.

“План состоит в том, что если не удастся принудить Венгрию впустить мигрантов, то тогда она будет лишена права защитить собственные границы”, - сказал Орбан.

“Они хотят прислать наёмников из Брюсселя и отобрать это (право)... у наших венгерских сынов... которые защищают границы. И у нас не должно быть иллюзий - они пустят мигрантов”, - добавил он.

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