Facebook будет проверять достоверность фото и видео - СМИ

Facebook начнет проверять достоверность на фотографиях и видеороликах.

Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг направлен на борьбу с "российскими пропагандистами", которые распространяют фейковые новости.

В Facebook заявили, что над проверкой фактов работать как алгоритмы, так и люди.

"Чтобы бороться с дезинформацией, мы должны уметь проверять достоверность сведений во всех типах контента", - заявила менеджер по продукции Тесса Лайонс.

О недостоверных сведениях на фотографиях и роликах смогут сообщать также и пользователи соцсети.

Поддерживаемая Кремлем компания Internet Research Agency (IRA), более известная, как российские фабрика интернет-троллей, использует поддельные учетные записи в социальных сетях, чтобы разжигать конфликты в обществах, одновременно поддерживая противоположные точки зрения по острым вопросам.

Известно о вмешательстве "троллей" в политические процессы в таких странах, как США, Украина, Испания, Италия.