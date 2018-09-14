В Венесуэле подготовили проект редакции новой конституции

Национальное учредительное собрание Венесуэлы уже подготовило проект редакции новой конституции, сообщает в четверг портал Panorama.

Действующая конституция была принята на референдуме и вступила в силу в декабре 1999 года. Согласно ей, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через Национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

Конституция образца 1999 года была одобрена на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялось два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.

Преемник Чавеса президент Николас Мадуро пошел другим путем, просто объявив о созыве Национального учредительного собрания. Это вызвало протест оппозиции, считающей, что речь идет о нарушении конституции, и непризнание со стороны большинства иностранных государств изменения системы законодательной власти (оппозиционная Национальная ассамблея фактически отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны).

По данным канала Globovision, в новой редакции конституции увеличивается количество статей – с 350 до 411. Для ее одобрения тоже должен пройти референдум.