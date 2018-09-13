Последнее обновление: 13.09.2018 14:56

Лукашенко хочет посольство Узбекистана напротив своего дворца

Лукашенко готов выделить Узбекистану кусок земли возле своей резиденции в Минске (в районе торгового центра «Замок») под строительство посольства этой страны в восточном стиле.

«Мы близкие люди. И мы подберем самое хорошее место напротив Дворца Независимости, если вы рискнете в узбекском стиле построить красивое посольство, как вы строите здесь дворцы", - предложил Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Мирзиеев ответил, что это предложение обязательно будет рассмотрено.

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