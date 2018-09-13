МЭА сохраняет прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годы

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году и в 2019 году - на 1,4 млн б/с и 1,5 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Мировое предложение в августе превысило 100 млн б/с благодаря росту поставок из стран ОПЕК, компенсированное сезонным снижением добычи в странах не-ОПЕК. Тем не менее поставки из стран не-ОПЕК выросли на 2,6 млн б/с по сравнению с тем же периодом 2017 года, во главе с США.

Как ожидается, в 2018 году поставки из стран не-ОПЕК вырастут на 2 млн б/с, а в 2019 году - на 1,8 млн б/с.

Запасы нефти в мире в июле выросли на 7,9 млн баррелей - до 2,824 млрд баррелей, в то время как запасы с марта находились на стабильном уровне. Предварительные данные за август указывают на значительный рост запасов в Японии и США, и падение в Европе.