Последнее обновление: 13.09.2018 12:04

США предложили Китаю возобновить торговые переговоры

Администрация США предложила китайским чиновникам возобновить торговые переговоры, сказал экономический советник Белого дома в среду.

Глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу сказал телеканалу Fox Business Network, что глава Минфина США Стивен Мнучин направил приглашение китайской стороне, но отказался предоставить подробности.

Два источника, знакомые с ситуацией, сказали, что приглашение о проведении переговоров в ближайшие недели было отправлено китайским коллегам, в числе которых - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Время и место предложенной встречи пока неизвестны, сообщили источники. США и Китай провели переговоры 22 и 23 августа, которые, однако, не привели к какому-либо положительному результату.

Пресс-секретарь министерства финансов США не ответил на просьбу о комментарии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести пошлины почти на все товары, импортируемые из Китая в Америку, пригрозив дополнительными тарифами на продукцию стоимостью $267 миллиардов. Китай обещал принять ответные меры.

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