Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС

В европейских организациях Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте ведомства.

Заявление стало реакцией на не имеющее прецедентов решение Европарламента принять меры против Венгрии за «разрушение демократических институтов».

В МИДе заявили, что с озабоченностью восприняли решение Европарламента. «Каждое государство — член ЕС имеет суверенное право осуществления внутренних реформ, которые оно сочтет подходящими», - говорится в заявлении.

«Действия, направленные против государств-членов, служат лишь углублению разногласий в ЕC, увеличивая недоверие граждан к европейским институтам. Польша будет голосовать в европейских организациях против возможных санкций в отношении Венгрии», — заверили в МИДе.

Ранее в среду, 12 сентября, Европарламент инициировал процесс, который в конечном итоге может привести к временному лишению Будапешта права голоса в объединении. Процесс касается первой части ст. 7 Договора о Европейском союзе, в которой указывается, что Совет ЕС на основании «обоснованного предложения» от Европарламента или Еврокомиссии «может констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом [блока] ценностей» объединения и дать этой стране рекомендации по исправлению обнаруженных нарушений. Глубокую обеспокоенность в данном случае у некоторых входящих в ЕС государств вызвала политика венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Критика ЕС касалась в том числе закона «Стоп Сорос», который был принят парламентом Венгрии в конце июня. Закон предполагает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Пакет поправок получил в Венгрии название «Стоп Сорос» по имени венгерско-американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса (Forbes оценивает его состояние в $8,3 млрд). Его фонд «Открытое общество» оказывал помощь нелегальным мигрантам.