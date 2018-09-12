Канада готова пойти на уступки США в переговорах о NAFTA - источники

Канада готова предложить США ограниченный доступ к своему рынку молочных продуктов в качестве уступки в переговорах о пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), сообщили во вторник два канадских источника, напрямую знакомых со стратегией Оттавы на переговорах.

Президент США Дональд Трамп сказал, что торговые переговоры с Канадой проходят плодотворно и что Оттава хочет заключить соглашение. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во вторник вернулась в Вашингтон для проведения переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Трамп уже заключил сделку с Мексикой, третьим участником NAFTA, и сказал, что готов вообще исключить Канаду из пакта, если Оттава не пойдет на уступки.

Молочная индустрия Канады - один из камней преткновения в переговорах двух стран.

Фермеры Канады обладают сильным политическим влиянием в своей стране и наверняка воспротивятся изменениям в регулировании цен и тарифов, которые защищают их от иностранной конкуренции. Однако с приближением 1 октября, финальной даты для заключения пересмотренного пакта, Канада готова пойти на уступки, аналогичные тем, что были сделаны во время заключения соглашений с ЕС и странами Тихоокеанского бассейна, сказали источники.