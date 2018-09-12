Трамп издаст указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп планирует в среду подписать указ о введении санкций в отношении любых зарубежных компаний или лиц, вмешивающихся в американские выборы, на основании данных спецслужб, сказали два источника, знакомые с ситуацией.

Трамп принимает решение на фоне подготовки спецслужб, военных и правоохранительных органов к защите ноябрьских выборов в Конгресс от ожидаемых зарубежных атак, хотя президент США и высмеивает расследование спецпрокурора, касающееся предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

Белый дом отказался от комментариев.

Под санкции могут попасть в том числе отдельные лица или целые компании, обвиненные во вмешательстве в американские выборы с помощью кибератак и других усилий, сказал Reuters американский чиновник.

Указ даст ряду ведомств во главе с Управлением директора Национальной разведки, в том числе ЦРУ, Агентству национальной безопасности и Министерству внутренней безопасности, возможность решать, имело ли место вмешательство в выборы, сказали источники.

Спецслужбы США установили, что российские хакеры взломали электронную почту Национального комитета Демократической партии и распространили конфиденциальную информацию в рамках кампании в преддверии президентских выборов 2016 года. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Законодатели США представили несколько законопроектов, касающихся России и определяющих меры наказания за вмешательство в выборы, а также законопроект о санкциях, чтобы наказать Москву за киберпреступность, а также деятельность в Сирии, Украине и других странах.