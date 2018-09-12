В Европарламенте решается судьба Венгрии в ЕС

Депутаты Европейского парламента в Страсбурге в среду, 12 сентября, будут голосовать за резолюцию, позволяющую наложить штрафные санкции в отношении Венгрии.

Накануне в Европарламенте был заслушан доклад по ситуации в Венгрии, подготовленный депутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, и прошло обсуждение вопроса о соблюдении правительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана европейских ценностей.

Если в Европарламенте придут к выводу, что Будапешт нарушает принципы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, в отношении страны может быть запущена юридическая процедура по статье 7 Договора о Евросоюзе, позволяющая, в числе прочего, лишить ее права голоса в Совете ЕС.

В докладе, который подготовила депутат Европарламента от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о систематических нарушениях венгерским правительством главенства права, о проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество. По словам докладчика, подобной ситуации нет места в Евросоюзе.

Саргентини призывает своих коллег поддержать ее рекомендации по запуску статьи 7 Договора о Евросоюзе на голосовании 12 сентября. Данная статья позволяет направить официальное предупреждение любой стране, обвиненной в нарушении основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Если это не возымеет желаемого эффекта, статья позволяет наложить на государство-нарушитель ряд санкций, вплоть до приостановления права голоса в Совете ЕС.

Как утверждает Джудит Саргентини, нападки Орбана на прессу, судебную систему, мигрантов, беженцев и представителей меньшинств представляют "системную угрозу" основным принципам ЕС.

"Мы теряем легитимность в вопросах защиты прав человека и демократических ценностей за пределами Евросоюза, если мы позволяем нарушать их внутри ЕС, - говорит Саргентини в беседе с DW. - Но основная проблема заключается в том, что от инклюзивной демократии страдают жители Венгрии".

Исход голосования в Европарламенте 12 сентября крайне важен и для тех, кто подвергается в Венгрии нападкам из-за борьбы за соблюдение прав человека. Невозможность применить санкции против Будапешта негативно повлияет на приверженность ЕС защите демократии, уверена венгерская правозащитница Марта Пардави.

Если принятие резолюции провалится, говорит Пардави, не только венгерские власти, но и правительства других стран воспримут этот как ясный и четкий сигнал того, что можно и дальше нарушать основные ценности ЕС, игнорировать принципы взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти, нарушать права человека, не опасаясь никаких последствий.