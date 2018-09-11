Мир несет огромные экономические потери из-за изменения климата - генсек ООН

В том, что касается изменения климата, мы близки к точке невозврата, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая накануне конференции по климату, которая открывается сегодня в Сан-Франциско.

От беспрецедентно долгих и интенсивных пожаров на западе США до первых трещин на льду Гренландии, от окисления океанов до тающих горных ледников, от участившихся ураганов до скудных урожаев - последствия изменения климата очевидны. Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня за три миллиона лет.

"Изменение климата - главный вопрос нашего времени, а его решение - поворотный момент нашей истории", - считает генсек. Он подчеркнул, что сегодня речь идет об угрозе самому существованию человечества.

"Чем быстрее будет меняться климат, тем труднее нам будет себя прокормить. Стремительный рост исчезновения флоры и фауны приведет к деградации экосистем. Все больше людей будут вынуждены покидать свои дома, поскольку они больше не смогут прокормиться на своей земле", - цитирует А.Гутерриша центр новостей ООН.

"Тревожнее всего то, что нас предостерегали, - добавил он. - Десятилетиями ученые предупреждали нас об опасности. Снова и снова. Но большинство лидеров отказывалось слушать и лишь немногие действовали - так, как того требовала наука. И вот результат - сегодня уже сбываются самые страшные прогнозы". В то же время глава ООН убежден, что у человечества еще есть возможность отойти от края пропасти, но для этого нужна политическая воля правительств.

А.Гутерриш напомнил, что мир несет огромные экономические потери из-за изменения климата. Он отметил, что на протяжении последнего десятилетия экстремальные погодные явления и вред здоровью в результате сжигания ископаемого топлива обходились США ежегодно в $240 млрд. Только в ближайшие десять лет эти потери вырастут вполовину. К 2030 году снижение производительности труда в связи с нарастающей жарой обернется убытками в $2 трлн.

При этом, по данным Глобальной комиссии по вопросам экономики и изменения климата, шаги по достижению социально-экономического прогресса, подкрепленные мерами по борьбе с изменением климата, к 2030 году принесут дополнительно $26 трлн. Восстановление лесов и плодородных земель избавят людей от необходимости мигрировать. Рациональное использование воды сохранит жизнь 360 000 младенцам в год. По данным Международной организации труда, переход на разумные методы "зеленой экономики" может помочь к 2030 году создать 24 млн новых рабочих мест.

А.Гутерриш напомнил, что цель Парижского соглашения - удержать повышение средней глобальной температуры на уровне 1,5 - 2 градусов Цельсия - это минимум того, что нужно сделать для того, чтобы избежать наиболее катастрофических последствий изменения климата.