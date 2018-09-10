На востоке Китая зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Вспышка эпидемии африканской чумы свиней зафиксирована в городском округе Тунлин провинции Аньхой на востоке Китая, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства сельского хозяйства КНР.

Вспышка заболевания была зарегистрирована на одном из скотных дворов в районе Иань, когда несколько свиней умерли по неизвестной причине. По состоянию на 10 сентября инфицированы 63 животных из общего поголовья в 219 свиней, погибли 23.

После сообщения о вспышке заболевания министерство направило в район заражения специальную рабочую группу для выявления причин и организации работ по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии. В настоящее время на месте работают сотрудники государственного эпидемиологического центра Китая и ветеринарных служб.

Власти ввели в действия механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, район заражения оцеплен, введен общий карантин, зараженные свиньи уничтожены, проводится дезинфекция и обеззараживание местности.

Кроме того, власти запретили перевозку живых свиней из зараженной местности в другие районы, также запрещен вывоз животных за пределы города. По заявлению ведомства, в настоящий момент ситуация взята под контроль.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.