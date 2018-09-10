Последнее обновление: 10.09.2018 17:54

В МИД Польши рассказали о "чистке" ведомства от выпускников МГИМО

Практически все сотрудники министерства иностранных дел Польши, окончившие МГИМО, уволены, заявил в понедельник глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

"Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", — заявил Чапутович.

Он отметил, что с момента приведения к присяге правительства "Права и справедливости" были или в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101. Кроме того, сменились практически все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.

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