В Швеции правые партии укрепили позиции по итогам парламентских выборов

Ни одна из партий Швеции не получила большинства по итогам парламентских выборов, прошедших в стране 9 сентября, которые продемонстрировали рост поддержки партий правого толка из-за страхов об иммиграции.

Крайне правые партии укрепили свои позиции в Европе в последние годы после вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызвавших иммиграционный кризис.

Приток беженцев в Швецию в 2015 году составил 163 тысячи человек - больше всего в Европе в пропорциональном отношении к населению страны в 10 миллионов, что резко поляризовало общество и нарушило многолетнее политическое согласие.

Правящая левоцентристская Социал-демократическая партия вместе со своими союзниками - Партией зеленых и Левой партией - получили 40,6 процента голосов избирателей, в то время как оппозиционный правоцентристский Альянс за Швецию получил 40,3 процента голосов.

Таким образом, левонцентристы получили 144 места в парламенте из 349, альянс - 142.

Ультраправая партия Шведские демократы получила 17,6 процента голосов и 63 места в парламенте, по сравнению с 12,9 процента и 49 местами на выборах 2014 года.

Итоги голосования в Швеции добавят беспокойства Брюсселю перед выборами в Европарламент в мае, которые могут обеспечить больше голосов евроскептикам.