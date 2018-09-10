Последнее обновление: 10.09.2018 14:40

Возле границ Латвии замечен российский военный корабль

Российский военный корабль в очередной раз приблизился к границам Латвии. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"9 сентября латвийские вооруженные силы зафиксировали в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 12 морских миль от государственной границы корабль поддержки IRGIZ, относящийся к ВМФ РФ", - сказано в сообщении в Twitter.

Согласно информации Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, за 2017 год данных пока нет. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают. В случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

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