Российские кондитеры просят разрешить поставки сухого молока из Беларуси

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" (объединяет Mars, Nestle, "Объединенных кондитеров" и др.) сообщила премьер-министру России Дмитрию Медведеву о дефиците сухого молока в отрасли в связи с запретом на его импорт из Беларуси.

"Сухая молочная сыворотка и сухое молоко - важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия", - говорится в письме, которое цитирует "Коммерсантъ".

Исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин отмечает, что уже есть острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которая не может быть покрыта российскими поставщиками - прежде всего по параметрам безопасности.

По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли.

По оценкам ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. "Асконд" просит Д.Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам.

О том, что ограничения на поставки из Беларуси создают риски для российской пищевой промышленности, уже предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), письмо ушло первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня якобы из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований запретил поставки из Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра.

В Беларуси назвали этот запрет необоснованным. К решению проблемы были привлечены вице-премьеры двух стран - Алексей Гордеев и Михаил Русый. После их встречи была разработана "дорожная карта" по снятию ограничений. В настоящее время право на поставки этой продукции возвращено семи белорусским предприятиям.