Франция поставит защиту от угрозы российских военных спутников

С учетом агрессивного поведения России в околоземном пространстве Франция намерена потратить €3,6 млрд евро на модернизацию своих военных спутников. О таких планах глава Минобороны страны Флоренс Парли рассказала в эфире станции Europe 1.

По ее словам, в оборонном бюджете на 2019 год и далее предусмотрена такая сумма на "военный космос".

"На этих спутниках будут установлены камеры наблюдения, чтобы знать, кто к ним приближается", - уточнила министр.

По словам Парли, околоземное пространство "становится потенциальным местом конфронтации", что угрожает некоторым областям земной жизни, в частности, системе геопозиционирования.

В пятницу, 7 сентября, Парли рассказала, что некий спутник РФ в 2017 году пробовал шпионить за спутником военной связи ЕС.

Сейчас на орбитах функционируют несколько французских разведспутников, в частности Athena-Fidus, Syracuse 3C и два Comsat NG. Вскоре к ним взамен декомиссованного Essaim присоединится CERES.