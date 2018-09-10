Инвесторы усилили вывод средств из российских фондов

На минувшей неделе инвесторы стали интенсивнее выводить инвестиции с российского рынка акций, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценке «Коммерсанта», основанной на данных BofA Merrill Lynch (учитывают данные EPFR), за неделю, закончившуюся 5 сентября, нетто-отток клиентских средств из фондов, ориентированных на Россию, составил 25 млн долларов.

Это более чем втрое выше оттока, зафиксированного неделей ранее.

Ключевая причина вывода денег с российского рынка — опасение введения новых санкций. На минувшей неделе Великобритания представила Совету Безопасности ООН доказательства в рамках расследования дела об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери. США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Британии. «Иностранцы не ждут, когда им запретят владение бумагами госбанков или суверенным долгом, и продают их заранее. Понятно, что апокалипсиса не будет и государство на каком-то уровне поддержит и рынок ОФЗ, и акции, но этот уровень может быть очень далек от текущих цен», - отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

В таких условиях международные инвесторы могли и более интенсивно покидать российский рынок, если бы не высокие цены на нефть. По данным агентства Reuters, на минувшей неделе стоимость российской нефти Urals поднималась до максимальной отметки с 2014 года — 79,37 доллара за баррель. По итогам пятничных торгов цена нефти составила 75,8 доллара за баррель, то есть на уровне середины предшествующей недели. При этом по сравнению с серединой августа котировки выросли более чем на 13%. Сохранению высоких цен на углеводородное топливо способствует ожидание введения в ноябре американских санкций в отношении экспорта сырья из Ирана, а также сокращения запасов нефти в США.

Тема санкций в ближайшие месяцы будет оказывать доминирующее влияние на поведение международных инвесторов, торгующих в России, считают эксперты. Величина оттоков будет зависеть от серьезности второго раунда санкций в ноябре, заключают они.