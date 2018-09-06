США и Индия подписали соглашение, позволяющее нарастить поставки американского оружия

США и Индия в четверг начали переговоры о расширении сотрудничества в сфере политики и безопасности, заключив соглашение о военных коммуникациях, что может привести к увеличению продаж американского оружия Нью-Дели.

Министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео встретились с главой МИД Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман в Нью-Дели.

“Мой визит - четкое указание на то, что мы видим место Индии среди наших самых стратегических и, я бы даже сказал, “значимых” новых партнеров”, - сказал Мэттис журналистам.

Правительства Индии и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере коммуникаций и безопасности (COMCASA), которое может позволить увеличить продажи Индии американской военной техники.

“Мы обсуждали, каким образом мы можем увеличить открытость нашей двусторонней коммуникации из-за секретного характера некоторых технологий... мы должны знать, что эти данные в безопасности, когда мы делимся этой информацией со страной-единомышленником, - сказал Мэттис.- Я считаю, что, с американской стороны, мы уже почти этого добились”.

США стали вторым крупнейшим поставщиком оружия в Индию, за последние десять лет заключив сделки в этой сфере стоимостью $15 миллиардов.

Эксперты считают, что соглашение также может снизить вероятность введения против Индии санкций за намерение купить российские системы С-400.