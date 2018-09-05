Катар первым в регионе станет выдавать иностранцам вид на жительство

Катар стал первой страной Персидского залива, которая позволила иностранцам получать вид на жительство вместе с доступом к системе социального обеспечения и коммерческими правами, ранее доступными только гражданам страны. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, во вторник вступил в силу указ эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, в соответствии с которым в год 100 иностранных граждан имеют право получить вид на жительство.

Как уточняет издание, чтобы претендовать на данную привилегию, кандидат, рожденный за границей, должен прожить в Катаре 20 лет, в то время как кандидат, рожденный в Катаре, должен прожить в стране на десять лет меньше. Желающие получить вид на жительство должны продемонстрировать высокий уровень знания арабского языка и достаточный для жизни в Катаре уровень дохода.

Отмечается, что те, кто оказал стране «значительную услугу» или обладают ценными и уникальными навыками, могут получить вид на жительство в обход критериям. Также автоматически постоянное резидентство могут получить супруги граждан Катара и дети катарских женщин, вступивших в брак с иностранцами.

Лица, имеющие вид на жительство, смогут создавать в стране собственные коммерческие компании и участвовать в национальных экономических проектах.

Как уточняет Daily Sabah, следить за процессом подачи заявок будет Министерство внутренних дел.