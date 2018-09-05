Последнее обновление: 05.09.2018 15:53

Toyota отзовет более миллиона машин во всем мире из-за риска возгорания

Категории: Япония Toyota

Автоконцерн Toyota отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR по всему миру для ремонта части электрической системы, которая может вызвать пожар. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, отзыв коснется некоторых моделей Prius 2016–2018 годов выпуска, гибридов Prius Prime и газоэлектрических версий C-HR. В США Toyota отзовет 192 тыс. машин, а также отзыв коснется Японии.

WSJ отмечает, что это связано с проблемами при сборке автомобилей. Представитель компании рассказал, что в сентябре в Японии уже произошел один пожар из-за дефекта проводов, однако никто не пострадал.

В мае подразделение японского автоконцерна Toyota в России объявило об отзыве 7,6 тыс. машин Lexus и Toyota из-за дефекта подушек безопасности. При этом ремонтные работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.

В августе автоконцерн отозвал в России еще более 20 тыс. машин также из-за проблем с подушками безопасности. По этой же причине в феврале Toyota отозвала 181,8 тыс. автомобилей в Китае.

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