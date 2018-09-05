Совбез ООН собирается на заседание из-за бомбежки Идлиба

Совбез ООН собирается на заседание по ситуации в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти путем захвата Сирии, они могут это сделать", - подчеркнула Хейли, комментируя действия правительства президента Сирии Башара Асада и его союзников России и Ирана.

Со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека и источники среди повстанцев ранее сообщалось, что российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиб. По предварительным данным, погибли 13 гражданских.