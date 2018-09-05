Последнее обновление: 05.09.2018 15:53

Совбез ООН собирается на заседание из-за бомбежки Идлиба

Совбез ООН собирается на заседание по ситуации в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти путем захвата Сирии, они могут это сделать", - подчеркнула Хейли, комментируя действия правительства президента Сирии Башара Асада и его союзников России и Ирана.

Со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека и источники среди повстанцев ранее сообщалось, что российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиб. По предварительным данным, погибли 13 гражданских.

blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование