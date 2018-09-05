ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении "Новичком" в Эймсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты анализов британских властей о том, что пострадавшие в английском Эймсбери Дон Стёрджесс и Чарли Роули были отравлены тем же самым нервно-паралитическим веществом, которое было ранее применено при нападении в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится в заявлении ОЗХО, обнародованном во вторник, 4 сентября.

В сообщении ОЗХО не используется название отравляющего вещества, однако глава МИД Великобритании Джереми Хант подчеркнул, комментируя выводы экспертов, что это "Новичок" российского производства.

"Безрассудство российского государства в применении нервного реагента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным", - заявил глава Форин-офис, указав на важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес были госпитализированы в конце июня. Стёрджес умерла 8 июля от последствий отравления. Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как "Новичок".

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта. Они едва остались в живых. Их нынешнее местопребывание держится в тайне.

Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Москва категорически отвергает эти обвинения.