Россия отложила запуск электростанций в Крыму на октябрь 2018 года

Россия пропустила срок ввода первой очереди электростанций в Крыму, намеченный на 1 сентября, и планирует запустить их в октябре, следует из комментария Минэнерго РФ.

Согласно постановлению правительства, первые энергоблоки мощностью 235 мегаватт каждый на Севастопольской (Балаклавской) и Симферопольской (Таврической) ТЭС должны были заработать 1 сентября, ввод второй очереди на первой станции запланирован на 1 октября, на второй - на 1 ноября.

Российское Минэнерго и крымские власти не объявляли официально о пуске энергоблоков, пишет Reuters.

Сейчас на Таврической ТЭС проходит комплексное опробование оборудования под нагрузкой, после его окончания аналогичные работы будут проведены на Балаклавской ТЭС, говорится в комментарии заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, переданного Рейтер пресс-службой.

“Заказчиком строительства ООО ВО Технопромэкспорт обеспечена техническая и технологическая готовность первой очереди строительства парогазовых установок Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС... Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских ТЭС запланирован на октябрь 2018 года”, - сообщил Черезов.

Представитель госкорпорации Ростех, в которую входит Технопромэкспорт, отвечающий за стройку, сообщил, что первый энергоблок Симферопольской ТЭС уже “запущен в штатном режиме, вышел в сеть и работает на 100 процентов номинальной мощности”.

Первый энергоблок Севастопольской ТЭС готов к выходу в сеть и в ближайшие дни начнет подавать энергию, сообщил он.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что энергоблок на Таврической станции проходит комплексные испытания; на Балаклавской этот процесс может стартовать через 10 дней.

По его словам, задержка связана с несвоевременным устранением замечаний Ростехнадзора на обоих проектах.

Последний раз сроки ввода в эксплуатацию строящихся электростанций были перенесены с мая-июня. Черезов тогда объяснял задержку отставанием газовой инфраструктуры.

Представитель Минэнерго Крыма адресовала вопросы в Минэнерго РФ.

Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,1 миллиарда для надежного энергоснабжения, обещанного жителям Кремлем после аннексии территории. Москва уже связала полуостров с южной энергосистемой через энергомост по дну Керченского пролива.

Проектом строительства двух крымских электростанций занимается государственная инжиниринговая компания Технопромэкспорт, входящая в госкорпорацию Ростех.

Россия устанавливает на крымских станциях турбины производства немецкого концерна Siemens, поставленные в Крым в обход европейских санкций, что стало причиной международного скандала, привело к судебным разбирательствам и введению новых санкций ЕС и США в отношении ряда российских компаний и чиновников.

Siemens пытался расторгнуть сделку через суд и вернуть турбины, настаивая, что был обманут Технопромэкспортом, поскольку в контракте содержатся пункты, блокирующие поставку турбин в Крым. Технопромэскпорт оспаривал эти пункты во встречном иске. Суд отказал обоим.

Немецкий концерн также предупреждал, что не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования.

Запуск турбин без инженеров Siemens или их партнеров будет сопряжен с рядом технических, кадровых и юридических проблем, говорили Рейтер год назад более десяти экспертов в электроэнергетической и энергомашиностроительной отраслях России и Белоруссии. Но большинство из них сказали, что эта задача выполнима.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что проекты строительства электростанций в Крыму будут реализованы независимо от ситуации с немецким концерном.