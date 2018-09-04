Польша пожалуется в ICAO на отказ РФ сложить обломки самолета Качиньского

Польша должна пожаловаться на Россию, не позволяющую сложить в один фрагмент обломки разбившегося самолета Ту-154М экс-президента Леха Качиньского, Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом заявил председатель правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич, передает Polskie radio24.

"Если российская сторона не соглашается составить обломки самолета, то следует обратиться к ICAO", - заявил Мацеревич.

Он добавил, что речь идет о том, чтобы заставить Россию осуществлять необходимые процедуры.

По его словам, правительственная подкомиссия рассматривает возможность обращения по этому делу к главе МИД Польши, чтобы он направил соответствующее письмо в ICAO.

Ранее польская подкомиссия обращала внимание, что ICAO в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation Doc. 9756 patr.3, chap.8) признает реконструкцию разбитого самолета "очень важной и нужной" для выяснения причин катастрофы.

По мнению Мацеревича, Россия пошла "по пути наименьшего сопротивления", позволив польской экспертной комиссии, которая находится в Смоленске с 3 по 7 сентября, не составить элементы самолета в один фрагмент, а только осуществить их осмотр.

"В политике, особенно в отношениях с русскими, нужно быть последовательными: нельзя одновременно требовать того, что нам предстоит и в чем нас поддерживают международные институты, и одновременно соглашаться на действия, которые только имитируют настоящее решение проблем", - подчеркнул Мацеревич.

Глава польской подкомиссии также сообщил, что в среду, 5 сентября, будут опубликованы неизвестные ранее российские протоколы, которые свидетельствуют о "значительных фальсификациях" при расследовании Москвой Смоленской катастрофы. Отмечается, что о замене русскими "черных ящиков" Ту-154М недавно написало польское издание Gazeta Polska Codziennie.

Как отметил Мацеревич, подкомиссия знает об этих протоколах и усиленно их анализирует. Он сообщил, что речь идет о том, что в день Смоленской катастрофы 10 апреля в полдень россияне нашли два "черных ящика" в совершенно хорошем состоянии и положили их в полиэтиленовые пакеты.

"Через 6 часов после этого они нашли вторую пару "черных ящиков"- полностью уничтоженных, и упаковали их в бумажные коробки", - сказал экс-министр обороны РП.

Он отметил, что российские эксперты и свидетели тогда подписали оба протокола, которые противоречат друг другу.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда есть подозрение в совершении фальсификации", - констатировал Мацеревич.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года возле военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация следовала на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, которые находились на борту: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве в 2011 году назвал причиной крушения самолета ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой видимости. Польша, проведя свое расследование, в 2011 году также пришла к выводу об ошибке пилотов, но дополнительно возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Россия вину диспетчеров в катастрофе самолета не признала.

В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском, в рамках которого, среди прочего, в течение двух лет были эксгумированы тела всех погибших. В марте 2016 года тогдашний министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной аварии мог стать теракт.