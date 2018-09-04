Microsoft снова меняет дизайн Skype

Компания Microsoft проводит очередное обновление интерфейса Skype и убирает из мессенджера функцию Highlights, аналог "историй".

Разработчики признали, что новые функции не пользовались спросом, сообщается в официальном блоге Skype.

"Наша новая модель навигации удаляет лишние функции, которые создают беспорядок, что значительно облегчает поиск людей, с которыми вы хотите поговорить”, - заявил директор по дизайну Skype и Outlook Питер Скиллман. "На мобильных устройствах мы переходим к трем кнопкам внизу приложения - чаты, звонки и контакты", - добавил он.

Мобильная и ПК-версии Skype будут лишены элементов, которые загромождали интерфейс. В приложении на нижней панели навигации останутся только три вкладки: Chats ( "Чаты"), Calls ( "Звонки") и Contacts ( "Контакты"). На компьютере чаты, вызовы, контакты и сообщения перенесут в верхний левый угол окна, будет возвращена классическая синяя тема.

В новом оформлении акцент сделан на главных функциях Skype: сообщениях, голосовых и видеозвонках. Обновлены все основные версии Skype для Android, iOS, OS X, Linux и Windows.