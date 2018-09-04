Последнее обновление: 04.09.2018 11:24

Путин засекретил данные о внештатниках Службы внешней разведки

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к категории государственной тайны относят информацию о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки (СВР).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин засекретил «сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации», которые не входят в кадровый состав Минобороны, СВР и ФСБ.

Указ был подписан в понедельник, 3 сентября, он вступает в силу со дня подписания.

В мае 2015 года Путин засекретил информацию о потерях личного состава Минобороны в мирное время «в период проведения специальных операций». Указ внес изменения в закон о государственной тайне, принятый во время Первой чеченской кампании в 1995 году, которая также считалась спецоперацией.

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