Последнее обновление: 31.08.2018 17:23

Немцы проведут учения в Чернобыле на случай аварии на АЭС

Эксперты федерального ведомства по защите от радиации (Bundesamt für Strahlenschutz - BfS) проведут учения на территории закрытой 30-километровой Чернобыльской зоны на случай чрезвычайной ситуации на европейских АЭС. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Учения пройдут с 3 по 7 сентября по сценарию фиктивной аварии на АЭС.

26 сотрудников германского ведомства будут разбиты на команды, снабжены защитными костюмами и респираторами, а также измерительными приборами. Пешком и на автомобилях они должны передвигаться по 30-километровой зоне и производить замеры радиоактивного облучения, которому подвергается человек, находящийся в конкретной точке в конкретное время после симулируемой аварии, а также уровень радиоактивного загрязнения почвы в разных пунктах зоны отчуждения. Все данные будут немедленно передаваться в центр сбора информации федерального ведомства, где их будут обрабатывать и оценивать.

Подобные учения уже проводились в Чернобыле в 2016 году. 32 года спустя после катастрофы на ЧАЭС, уровень радиации в 30-километровой зоне по-прежнему остается повышенным.

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