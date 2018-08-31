Последнее обновление: 31.08.2018 14:46

Ученые изобрели новое обезболивающее сильнее морфина

Американские ученые изобрели экспериментальное соединение химических веществ, которое обезболивает эффективнее морфина и не вызывает привыкания.

Препарат назвали АТ-121, сообщает The Guardian.

Одними из наиболее эффективных методов лечения сильной боли всегда были опиоиды. Они связаны с группой рецепторов в мозге, блокируют боль и вызывают ощущение удовольствия одновременно. Отсюда возникает зависимость.

AT121 связывает те же рецепторы, что и обычные препараты. Однако новое лекарственное средство дополнительно нацелено и на другую группу рецепторов, которые задействованы в инстинктивном и эмоциональном поведении. Именно поэтому АТ121 способен одновременно облегчить боль и заблокировать чувство удовлетворения.

Препарат также не имеет побочных эффектов, которые имеют опиоиды, в частности, зуда или проблем с дыханием, возникающих в результате употребления таких наркотических веществ, как морфин.

Препарат уже прошел испытания на крысах и обезьянах. Обезьянам вводили дозу AT121 в 100 раз меньше обычной дозы морфина. Однако новое соединение обеспечивало такое же действие, как и опиоид. При этом, когда животным дали доступ к препарату, они его не искали.

Сейчас команда ученых проводит окончательные испытания. Далее ученые перейдут к клиническим испытаниям и проведут тестирование на людях.

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