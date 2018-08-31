В России тестируют новую технологию для блокировки Telegram

Россия тестирует новую технологию, которая может позволить эффективно блокировать Telegram и другие попавшие под запрет ресурсы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ФСБ, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с 6 августа проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети Ростелекома в городе Реутов, говорится в протоколе заседания комиссии.

Согласно протоколу, в ходе испытаний Роскомнадзор и ФСБ планировали проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний РДП.РУ, АДМ Системы, НТЦ Протей, DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и Концерна Автоматика, который входит в госкорпорацию Ростех.

Антон Пинчук, совладелец НТЦ Протей, который производит системы фильтрации трафика, подтвердил факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия.

"Задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие. В рамках испытаний на сети Ростелекома от DPI хотели распознавания и возможности блокировки практически всех известных сетевых протоколов на канале более чем в 1 Тбит/с. Наша DPI успешно работает на сетях многих операторов связи, но под более конкретные задачи", - сообщил Пинчук.

По его словам, "идея ведомства состоит в том, чтобы найти эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране”.

Ростелеком от комментариев отказался.

Системы фильтрации трафика, также известные как DPI (Deep Packet Inspection), предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и, при необходимости, блокировки отдельных протоколов.