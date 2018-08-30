Трамп разрешил освобождать некоторые страны от квот на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие возможность освобождения ряда стран от квот на импорт стали и алюминия, сообщило в среду американское министерство торговли.

Трамп, который в марте ввел пошлины на импорт стали и алюминия, подписал распоряжения, предусматривающие освобождение от квот на сталь Южной Кореи и Бразилии, а Аргентины - от квот на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства торговли.

“Компании могут подавать запросы об исключении продукции (из-под действия квот) на основании недостаточного качества или количества продукции американских производителей стали и алюминия”, - говорится в заявлении.

“В таких случаях продукция может быть выведена из-под действия квот, а пошлины применяться не будут”.

Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные - на алюминий из соображений национальной безопасности.

Пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики вступили в силу 1 июня, а министр торговли США Уилбур Росс 31 мая сказал, что Вашингтон обсуждает с рядом стран введение нетарифных ограничений на экспорт металлов в США.

По словам Росса, с Южной Кореей обсуждалась квота в 70 процентов от среднего объема экспорта стали в США в 2015-2017 годах.

Бразильское правительство тогда назвало квоты и пошлины США неоправданными, добавив, что готово к переговорам для урегулирования ситуации.