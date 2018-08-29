Австралия считает 5G от компаний Huawei и ZTE угрозой для нацбезопасности

Австралия стала еще одним государством после США и Великобритании, запретившей китайским компаниям Huawei и ZTE поставлять 5G-оборудования в страну. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

«Реформирование в сфере телекоммуникационного сектора, которое начнется 18 сентября, обязывает телекоммуникационные компании защищать австралийские сети от несанкционированного вмешательства или доступа, могуещего навредить национальной безопасности», - говорится в правительственном разъяснении к инструкции по надзору за безопасностью для поставщиков телекоммуникаций, строящих мобильную инфраструктуру следующего поколения.

В сообщении отмечается, что участие в процессе некоторых компаний по поставке телекоммуникационного оборудования, «с большой вероятностью может иметь скрытые задания от иностранного правительства, что противоречит австралийскому законодательству».

И хотя конкретных названий компаний правительственное заявление не содержит, компания Huawei, являющаяся крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного сетевого оборудования и предоставляющая оборудование для нынешних австралийских сетей 4G, заявила, что правительство Австралии сообщило ее и другой китайской компании ZTE о запрете поставлять 5G-оборудования в страну.

Huawei Technologies опровергла австралийские подозрения, сославшись на юридические нормы, которые не обязывают ее предоставлять информацию правительству в Пекине, и обвинила Канберру в разжигании межгосударственного напряжения.

В прошлом году австралийское правительство представило программу «Реформы безопасности телекоммуникационного сектора», которая вступит в силу уже в следующем месяце. Реформы обязывают телекоммуникационные компании и поставщиков услуг «защищать свои сети и объекты от угроз национальной безопасности».

Исключение из тендерного предложения китайских телекоммуникационных гигантов открывает дополнительные возможности для финских и шведских транснациональных корпораций Nokia и Ericsson.

Главным препятствием для выхода на австралийский рынок этих мощных разработчиков 5G-технологий является слишком высокая стоимость их услуг.

Мнения австралийских компаний, намеренных запустить услуги по предоставлению фиксированной беспроводной 5G широкополосного доступа в австралийских штатах уже в январе 2019 г., разделились от поддержки правительственной инициативы до обвинений в искусственном ограничении конкурентных предложений.