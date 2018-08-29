Последнее обновление: 29.08.2018 17:04

Uniper может выйти из Северного потока-2 в случае санкций США

Немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров Газпрома по Северному потоку-2, может отказаться от участия в проекте, если США введут санкции.

"Uniper не может рисковать и подвергаться американским санкциям. В этом случае нас исключат из платёжного оборота и мы больше не сможем использовать американский доллар в торговых операциях", - заявил член правления энергетической компании Кристофер Дельбрюк, которого цитирует Прайм.

Это те вещи, "которые Uniper принципиально не может допустить", отметил он.

США требуют от европейских стран прекратить участие в проекте Северный поток-2 и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа Соединенные Штаты продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Закон, подписанный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются Royal Dutch Shell Plc, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.

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