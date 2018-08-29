Последнее обновление: 29.08.2018 17:04

Саудовская Аравия ведет переговоры по закупке российских вооружений

Саудовская Аравия ведет переговоры с Россией по закупке вооружений, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Сейчас ведутся переговоры между ответственными руководителями в сфере оборонного комплекса по приобретению некоторых комплексов оборонного характера. Я не хотел бы вмешиваться в эти переговоры и предвосхищать их результаты", - сказал аль-Джубейр, отвечая на вопрос журналиста о том, чувствует ли Саудовская Аравия какое-либо давление со стороны США в вопросе закупок комплекса С-400 у России.

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