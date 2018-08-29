Последнее обновление: 29.08.2018 13:51

Порошенко анонсировал разработку и модернизацию более 20 видов оружия

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разработка и модернизация более 20 образцов вооружения должна быть завершена до конца года.

"До конца года планируется завершение работ по созданию и модернизации еще более 20 образцов вооружения и военной техники", — написал Порошенко на странице в Facebook в среду.

Ранее Порошенко поручил дипломатам способствовать расширению географии поставок продукции украинского военно-промышленного комплекса.

По данным государственного концерна "Укроборонпром", среди стран, которым Украина поставляла или поставляет вооружение, военную технику или модернизирует военную технику – Индия, Китай. В целом, почти половина экспорта идет в страны Дальнего Востока и дальневосточной Азии, второй рынок — Ближний Восток и Африка, на который приходится до 40% экспорта, на весь остальной мир — 15%.

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