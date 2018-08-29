Последнее обновление: 29.08.2018 13:51

США присоединятся к переговорам ООН о новой конституции Сирии

Категории: Сирия ООН США

США присоединятся к переговорам под руководством ООН о новой сирийской конституции в Женеве 14 сентября. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты приняли приглашение специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры принять участие в переговорах в Женеве 14 сентября", - сказал представитель Госдепартамента.

Американскую сторону на переговорах представят спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию относительно Сирии, посол Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн.

Кроме США, ООН также пригласила принять участие в совещании Великобританию, Саудовскую Аравию, Германию, Иорданию, Францию и Египет.

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